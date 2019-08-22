В ведомстве уже заявили, что хотят обложить нефтяников дополнительными налогами, сообщает DEITA.RU.



Министерство финансов России сделало важное заявление. Ведомство рассматривает возможность дополнительного налогообложения для всех нефтяных компаний страны.

Как пишет РИА Новости, окончательное решение пока не принято. Также неизвестна и сумма вероятного налога.

Увеличение НДПИ для всех российских нефтяников может произойти из-за того, что Роснефть и Газпром просят ежегодно вычитать из их налогов десятки миллиардов рублей. Суммарно получается более 50 млрд. Это связано с тем, что компании разрабатывают новое месторождение.

Елена Миронова