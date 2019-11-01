«Цены на товары взлетят в разы» - столичные перевозчики протестуют

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большегруз, фура, авто

Грузоперевозчики Владивостока опасаются последствий запрета на въезд большегрузов в выходные дни, сообщает DEITA.RU.

Портал newsbox.ru сообщает, что представители работающих в краевом центре компаний и уполномоченный по правам предпринимателей просят отменить недавний запрет на проезд фур по городу в рабочие дни.

«Стоимость перевозок, в таком случае, увеличится. А это повлечет за собой резкий скачок цен на все товары», - отмечают грузоперевозчики.

Отметим, что постановление, которое запрещает фурам въезжать в дальневосточную столицу с 7 утра и до 20 вечера, принято было еще в конце сентября. Таким образом, оно обязует перевозить товары ночью, что делает стоимость перевозок, логистику и сам процесс в несколько раз дороже. Представители компаний отмечали, что такой запрет совершенно нецелесообразен – он только увеличит время и стоимость работы, повысит трудоемкость.

В мэрии ответили, что отменить постановление будет достаточно сложно и подчеркнули, что сейчас перевозчики работают в обычном режиме, не переводя водителей «в ночь».

Стоит отметить, что, по информации краевой ГИБДД, в столице края число большегрузов составляет только 1% от общего количества зарегистрированных машин. В год с участием длинномеров случается только 7% ДТП. Из них те, в которых виноват водитель фуры – вовсе 1%. Исходя из этого, можно предположить, что реальной угрозы городскому транспортному потоку такие авто не представляют.

Александра Маслова

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