Цены на турпоездки вырастут из-за электронных путевок

В Государственную Думу внесен законопроект, который обязывает туроператоров заносить информацию о путевках в единую информационную базу электронных путевок, сообщает DEITA.RU.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, предлагается обязать туроператоров и турагентов формировать электронную путевку и размещать сведения о ней в системе. Саму систему «Электронная путевка» Ростуризм запустил еще в 2017 году, но тогда внесение сведений в нее не было обязательным.

Если же компания будет пытаться продавать туры без электронной путевки, то ее исключат из единого реестра туроператоров. Кроме того, за нарушение сроков и порядка размещение сведений в системе «Электронная путевка» предлагается штрафовать должностных лиц в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Для компаний размер санкции составит от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Турагент, если туроператор предоставил ему право доступа к системе, обязан будет выдать заверенную выписку из системы, где будут прописаны условия соответствующего договора о реализации турпродукта.

По замыслу законодателей, система «Электронная путевка» должна защитить потребителей от недобросовестных туроператоров и гарантировать выполнение ими обязательств перед клиентами. Она позволит отслеживать по номеру договора статус тура: поступление денег оператору, выписка авиабилета и другое. Если туроператор не выполнит обязательства, можно будет обратиться с квитанцией электронной путевки в фонд персональной ответственности компании при ассоциации «Турпомощь».

Намерение эти благие, но ведут к одной неприятной детали. В соответствии с законопроектом, оператор будет взимать с компании плату за размещение электронной путевки. Сколько именно и в каком порядке - установит правительство. Очевидно, что в конечном счете заплатят за электронную путевку туристы за счет повышения стоимости тура. Если законопроект примут депутаты Государственной Думы, то он вступит в силу с 1 апреля 2020 года.

Дмитрий Санников