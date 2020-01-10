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Цены на услуги ЖКХ подорожали на Дальнем Востоке
Кабмин установил базовый тариф на электричество на Дальнем Востоке. В новом году он составит 5 рублей за киловатт, сообщает DEITA.RU.
Как пишет ТАСС, цена на киловатт электроэнергии теперь будет составлять пять рублей. В 2019 году она была меньше на 31 копейку – 4 рубля, 69 копеек. Это означает, что в отдельных регионах ДФО цены на электричество выросли более, чем на 6%.
Напомним, что с июля 2017 года на Дальнем Востоке работает механизм выравнивания энерготарифов. Таким образом, пять регионов платят за электричество по сниженным тарифам – это касается, в первую очередь, промышленных потребителей.
Изначально планировалась, что такая система будет работать три года. Однако, позже действие программы продлили до начала 2021 года.Александра Маслова