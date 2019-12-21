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Цены на водку и коньяк резко взлетят в России

алкоголь, спиртное, магазин, коньяк

Уже с 1 января 2020 года цена на пол-литровую бутылку водки поднимутся на семь процентов, сообщает DEITA.RU. Также эксперты обещают подорожание таких алкогольных напитков, как коньяк и бренди.

Сведения о повышении стоимости алкоголя опубликовали представители Минфина на официальном портале правовой информации. Речь идет о том, что и оптовые, и розничные цены на алкоголь крепостью свыше 28 процентов будут увеличены с 1 января наступающего года.

В качестве примера можно привести бутылку водки. Если сегодня минимальная стоимость «беленькой» 215 рублей, то уже через неделю она составит 230 рублей. При этом закупочная цена тоже вырастет — сегодня 181 рубль, а с 1 января — 193 рубля.

Стоимость коньяка тоже вырастет, с 388 до 433 рублей.

Екатерина Брязгунова

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