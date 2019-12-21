Новости
Как создать новогоднее настроение, рассказали россияне
22 Декабрь 2019, 13:31
Приморское ЖКХ на пороге кризиса
22 Декабрь 2019, 13:05
Память о Сталине увековечили приморские коммунисты
22 Декабрь 2019, 12:43
Мандарины уже не в моде
22 Декабрь 2019, 11:57
Недоброе утро: вандалы бьют стекла машин во дворе
22 Декабрь 2019, 11:33
За зубами в Китай едут россияне
22 Декабрь 2019, 10:59
Структурный передел: Дума пошла на конфликт с администрацией
22 Декабрь 2019, 10:38
Расписание ЕГЭ 2020 официально утверждено
22 Декабрь 2019, 09:54
Цены на водку и коньяк резко взлетят в России
Уже с 1 января 2020 года цена на пол-литровую бутылку водки поднимутся на семь процентов, сообщает DEITA.RU. Также эксперты обещают подорожание таких алкогольных напитков, как коньяк и бренди.
Сведения о повышении стоимости алкоголя опубликовали представители Минфина на официальном портале правовой информации. Речь идет о том, что и оптовые, и розничные цены на алкоголь крепостью свыше 28 процентов будут увеличены с 1 января наступающего года.
В качестве примера можно привести бутылку водки. Если сегодня минимальная стоимость «беленькой» 215 рублей, то уже через неделю она составит 230 рублей. При этом закупочная цена тоже вырастет — сегодня 181 рубль, а с 1 января — 193 рубля.
Стоимость коньяка тоже вырастет, с 388 до 433 рублей.
Екатерина Брязгунова