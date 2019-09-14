Цены на водку повышают в России

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Союз производителей алкогольной продукции выступил с предложением установить минимальную цену на водку в рознице на уровне 233 рубля за поллитровую бутылку, сообщает DEITA.RU.
Соответствующее предложение производители направили в Минфин. По информации производителей в 2020 году ставка акциза увеличится до 544 рублей за литр. Кроме того, растут цены на стекло и пшеницу. Как считают российские производители, это должно найти отражение в минимальной розничной цене на водку.
Последняя минимальная розничная цена на водку составила 215 рублей за 0,5литра. Минфин повышал ее 1 января 2019 года. Ведомство устанавливает минимальную розничную цену с 2009 года для борьбы с дешевым контрафактом.
Дмитрий Санников