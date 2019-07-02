На стоимость "вторички" повлияет общее удорожание на рынке недвижимости, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Генеральный директор АПРИ "Флай Плэнинг" Владимир Савченков в разговоре с изданием дал свой прогноз о повышении цена на вторичном рынке жилой недвижимости до конца года в интервале от пяти до десяти процентов.



По мнению эксперта, это произойдёт из-за того, что с 1 июля поменялись правила привлечения денег на строительство новых объектов. Договоры долевого строительства ушли с рынка, а на их место пришли эскроу-счета, на которых будут копиться деньги покупателя квартиры.

Сам застройщик сможет забрать эти деньги только после ввода построенного объекта в эксплуатацию. Такой порядок повышает риски девелопера и усложняет ему задачу, т.к. деньги на стройку ему придётся брать в банке под большой процент.

Кроме этого, на рост цен повлияет и сезонный фактор и инфляция.

Ранее были названы города, где за последние пять лет "вторичка" подорожала сильнее всего. Такими городами оказались Сочи, Геленджик и Санкт-Петербург. В них рост составил около 30%.

Дмитрий Шевченко