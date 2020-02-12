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Цены на загородные дома в Приморье стали ниже

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Цены на приморскую недвижимость упали сразу по трем категориям

По данным сайта объявлений Авито, рынок недвижимости за прошедший год сильно активизировался, возросли спрос и предложение по всем категориям, а в Приморском крае цены на загородную недвижимость заметно упали, сообщает ИА DEITA.RU.

Так, цены на приморскую недвижимость упали сразу по трем категориям – загородные дома, таунхаусы и дачи. В целом за IV квартал 2019 года Приморский край занял 17 место в рейтинге регионов по доступности приобретения загородного жилья. Особенно сильно по сравнению с 2018 годом снизились цены на дачи – порядка 17%. В этой категории Приморский край занимает 15 место.

А вот стоимость коттеджей при этом возросла на 2% по сравнению с результатами 2018 года. Спрос в этом сегменте недвижимости в целом по стране увеличился на 8,5%, а предложение – на 10%.

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