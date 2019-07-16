Стало известно, насколько подешевела земля в России, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Портал недвижимости Domofond.ru приводит статистику, согласно которой в период с июня 2015 по июнь 2019 года цены на земельные участки в России снизились в среднем на 26%.

Специалисты представили карту удешевления по регионам страны. Как оказалось, больше всего земля подешевела в Краснодаре и ближайших окрестностях — стоимость сотки рухнула на 33,3%, с 250 тысяч рублей до 166,6 тысяч рублей.

На втором место оказался Тамбов. Там цены упали почти на четверть, с 50,7 тысяч рублей до 38,2 тысяч рублей за сотку.

Третье место занял Улан-Удэ. Здесь цена участков сократилась на 24,4% — с 37,8 тысяч рублей до 28,6 тысяч рублей за одну сотку.

При этом, эксперты отмечают, что земельные участки дешевеют не во всех регионах России. В 42 городах стоимость земли выросла. В среднем показатель увеличился от 0,6 до 66,4%.

Дмитрий Шевченко