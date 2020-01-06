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Цены на жилье в России могут вырасти на треть
В течение нового года цены на квартиры в новостройках страны могут серьезно набрать в цене, сообщает DEITA.RU.
К такому выводу пришли эксперты АСП после детального анализа новых правил продажи недвижимости с помощью специального счета для безопасного проведения расчетов между покупателем и продавцом.
По словам аналитиков российского рынка недвижимости, escrow-счета могут серьезно повлиять на выгодность предложений от компаний-застройщиков для покупателей. Запуская реформу сделок в сфере недвижимости, власти в первую очередь думали о том, чтобы максимально снизить риски для обеих сторон договора, а также решить проблему с обманутыми дольщиками. Однако, как показала практика, не все «строители» оказались готовы отказаться от «старого-доброго» долевого строительства. Эксперты АСП уверены, что уже в ближайшем будущем мы увидим резкое снижение предложений, а значит и повышение цен в регионах до 25 процентов.
В качестве еще одной отправной точки для роста цен аналитики называют снижение банковского финансирования застройщиков из-за низкой доходности предприятий.
Екатерина Цой