В первом полугодии 2019 года в России средний чек на оплату жилищно-коммунальных услуг вырос на 5%, до 3687 рублей, сообщает DEITA.RU.

Как пишут «Известия», за аналогичный период прошлого года россияне платили в среднем 3505 рублей.

Самые большие средние счета — в северных и дальневосточных регионах, рассказали в опрошенных изданием кредитных организациях. На Камчатке, в Чукотском автономном округе, в Якутии и в Еврейской автономной области чек в 1,5–2 раза выше, чем в среднем по стране, посчитали в МТС-банке. К самым дорогим по ЖКУ регионам банки также отнесли Ленинградскую область и Хабаровский край.

Ранее руководитель ФАС Игорь Артемьев заявлял, что часть россиян переплачивает более 100% себестоимости коммунальных услуг, а в граничащих субъектах размер тарифов может различаться в 54 раза.

Несмотря на распоряжение Дмитрия Медведева о том, что цены за ЖКХ нельзя увеличивать больше уровня инфляции, Федеральная антимонопольная служба настояла на плане повышения стоимости услуг, запланированных ещё в прошлом году.

Дмитрий Санников