Стало известно, когда потребителям ждать подорожания коммунальных услуг, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Несмотря на распоряжение Дмитрия Медведева о том, что цены за ЖКХ нельзя увеличивать больше уровня инфляции, Федеральная антимонопольная служба настояла на плане повышения стоимости услуг, запланированных ещё в прошлом году.

Согласно этим планам, тарифы ЖКХ должны повыситься в 2019 году дважды. Первый раз это уже произошло в январе текущего года, а второй повышение будет с 1 июля. Причиной изменения цены послужил рост НДС.

Однако, если в начале года цены повысились по всей стране одинаково на 1,7%, то в этот раз они повысятся на величину индекса, которую определит каждый отдельный муниципалитет. Как отметил сам Дмитрий Медведев, его распоряжение лишь уменьшает количество оснований, по которым ФАС может дать возможность муниципальным образованиям повышать цена на ЖКХ выше определённого уровня.

Таким образом, ожидается, что наибольшее подорожание коммунальных услуг после 1 июля произойдет в Москве на 6,5%. Администрации других городов примут свои решения о ценах на ЖКХ. ФАС пересматривать индексы повышения тарифов не будет.

Дмитрий Шевченко