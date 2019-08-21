Рост цен на бензин летом 2019 года в два с половиной раза ниже инфляции, сообщает DEITA.RU. Такой вывод можно сделать, ознакомившись с мониторингом Росстата.

Если сравнивать с тем же периодом прошлого года, то ситуация сегодня полностью противоположная. Потому что в 2018-м стоимость автомобильного топлива повышалась в пять раз быстрее, чем уровень цен на российском рынке.

Как отмечают эксперты, сложившаяся сегодня ситуация не повод радоваться, так как производители топлива в любом случае свою выгоду получат и сделают это уже предстоящей осенью.

Специалисты Росстата отмечают, что этим летом бензиновые цены выросли на 1,8 процента, а в прошлом году — на 4,6 процента. При этом в июле 2017 года ситуация была еще более печальной. Тогда цены выросли на 11,8 процента. В тот период повышение стоимости топлива в несколько раз превысило уровень инфляции.

Екатерина Брязгунова