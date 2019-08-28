Автолюбителей ждёт новое повышение стоимости топлива, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".

Эксперты, опрошенные изданием, заявили, что уже в скором времени цена бензина на заправках может вырасти. Поводом для повышения стоимости горючего станет нынешний рост биржевых цен.

Как отмечают аналитики, бензин уже подорожал почти на шесть процентов, однако впереди его может ожидать также незначительный рост в цене.

При этом, в Федеральной антимонопольной службе считают, что увеличение оптовых цен на бензин связано со снижением предложения на рынке.

Это, в свою очередь, связано с предстоящими в сентябре плановыми ремонтными работами на трёх НПЗ "Роснефти" и одном заводе "Газпром нефти".

Как сообщил глава Российского топливного союза Евгений Аркуша, пока биржевые цены практически не оказывают влияния на розничные продажи.

Дмитрий Шевченко