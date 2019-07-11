Россияне в недоумении: цены на продукты перестали расти. И действительно, Росстат рапортует о нулевом росте цен в июне текущего года. Есть ли повод для радости, анализирует DEITA.RU.

Ну, конечно, инфляция - не полный ноль, а 0,04%. В таких случаях значения округляются. Все предыдущие месяцы 2019 года инфляция активно росла.

Согласно отчету Минэкономразвития, овощи и фрукты не дорожали из-за того, что в стране хорошие урожаи, погода не капризничала, и посевные темпы были высоки.

Самые высокие темпы роста цен за июнь все равно наблюдались – конечно, на Дальнем Востоке. Лидером рейтинга стала ЕАО, где цены выросли на 0,9 процента из общего роста стоимости услуг.

В среднем в 78 регионах (в том числе - в Приморье) цены на капусту белокочанную снизились на 37,5%, помидоры – на 32,6%, огурцы – на 26,3%, лук репчатый – на 7,5%.

Но, в то же время, низкая инфляция свидетельствует и о том, что люди вообще мало что покупают, динамика спроса довольно слаба, отмечают эксперты.

Событие, тем не менее, знаковое. Нулевой рост цен зафиксирован впервые за последние 18 лет. Однако на настроении россиян это никак не сказалось.

Привыкшие к постоянному росту цен жители страны более всего, согласно данным Росстата, опасаются скачка цен на бензин.

Он уже произошел из-за прекращения соглашения о сдерживании подъема между правительством и нефтяниками – но пока не так резко.

Пессимисты уверяют, что к концу года цены на бензин вырастут аж на 9 рублей по сравнению с текущими значениями.

Кроме того, рекордный «нулевой» рост цен обусловлен сезоном отпусков. Граждане поехали в теплые края и отложили все серьезные финансовые вложения на август.

Июнь порадовал Минэкономразвития в области статистики. Ранее министерство прогнозировало инфляцию по году 4,3 процента роста. Сейчас, благодаря июньскому нонсенсу, она составляет 4,7 против 5,1 бывшего ранее.

Василий Кучин