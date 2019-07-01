Тариф государственной системы «Платон» повышается с понедельника, 1 июля, сообщает DEITA.RU.

Тариф государственной системы «Платон» с 1 июля 2019 года вырос на 14 копеек - до 2,04 рубля за километр. Но и это еще не финал. Следующее повышение уже запланировано: с 1 февраля 2020 года тариф вырастет до 2,2 рубля за километр, а с 1 февраля 2021-го - до 2,35 рубля за километр. В дальнейшем тариф будет индексироваться ежегодно в начале февраля на уровне годовой инфляции.

Система «Платон» заработала в России с 15 ноября 2015 года. В ее рамках взимается плата в счет возмещения вреда, причиняемого грузовиками федеральным трассам. На сегодняшний момент в системе «Платон» в России зарегистрировано 1,2 млн транспортных средств. Объем поступлений в Дорожный фонд России за время ее работы достиг 77 миллиардов рублей.

Как отмечают приморские перевозчики, учитывая значительное количество перевозок автомобильным транспортом, потребительские цены на абсолютное большинство товаров вырастут как в Приморском крае, так и в России в целом.

Напомним, с 1 июля также ожидается повышение цен на автомобильное топливо. Это связано в первую очередь с тем, что именно 1 июля прекращается контроль цен со стороны государства. По мнению российских властей, данная мера более не нужна.



Дмитрий Санников