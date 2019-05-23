Работники отрасли бьют тревогу, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Независимый топливный союз обвинил министерство финансов и лично вице-премьера российского правительства Дмитрия Козака в отсутствии диалога. Ранее чиновник заявил, что у независимых АЗС нет причин для беспокойства из-за возможного роста цен на топливо.

По мнению союза, Минфин является «архитектором надвигающегося кризиса». Функционеры отрасли обвиняют ведомство в том, что оно отказывается снижать налоговую нагрузку и обеспечивать минимальную маржу нефтепереработке. Всё это, по мнению, представителей АЗС приводит к росту цен и оптом, и в розницу.

Ранее независимые продавцы топлива указали, что с 15 апреля по 15 мая рост биржевых цен на бензин составил около 20%. Кроме того, как утверждал НТС, в 2019 году нефтепереработка оказалась «в кризисном состоянии», и ситуация весны прошлого года, когда цены на топливо на АЗС резко выросли, может повториться.