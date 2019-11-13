ЦЭР Приморья будут коммуницировать при магистральной инфраструктуре

Крупные и не очень города Приморья, так или иначе, связанные с промышленность, крупным и мелким предпринимательством – будут связаны со своими центрами экономического роста. Этого собираются достигнуть, проложив километры магистральной инфраструктуры, сообщает DEITA.RU

Региональные составляющие больших нацпроектов в Приморском крае – явление естествественное и логичное. Если в крае действует нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - логично ожидать внедрения краевой подпрограммы, дополняющей и усиливающей долгоиграющие последствия первого. Как например, недавно утверждённая «Безопасность дорожного движения».

Так и произошло с ещё одним национальным проектом, также связанным с дорожной отраслью. «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» - проект амбициозный, крупнозатратный и полезный. В Приморье собираются реализовать его региональную составляющую, под названием «Коммуникации между центрами экономического роста».

Проект предусматривает проложить 15 километров подъездной дороги – до ТОР «Нефтехимический, от трассы Артем - Находка - Порт Восточный. Таким образом будет исполнена главная функция госпрограммы: усилить взаимодействие между узлами концентрации прибыли и рабочих мест, придавая сил экономике края и страны

Евгений Черемухин