Церковь попросила дать ей больше полномочий – ради рождаемости

Прославившийся своими скандальными заявлениями священник заявил, что демографию в России можно повысить за десятилетие, сообщает DEITA.RU.



Скандально известный представитель РПЦ – глава патриаршей комиссии по делам семьи и детей Дмитрий Смирнов сделал еще одно заявление. На этот раз слова священника транслировал федеральный канал «Спас».

Тема речи – увеличение рождаемости в стране. Смирнов уверен, что, если ничего не менять,скоро не останется ни нашей страны, ни нашей нации. Поэтому, считает священник, важно дать РПЦ еще больше полномочий. Тогда за 10 лет может родиться несколько миллионов человек.

Смирнов раскритиковал россиян, которые не торопятся заводить детей и живут для себя. Также он недоволен тем, что в среднем в семьях 1,7 ребенка.

«Предохраняются от детей как от бандитов», – заявил Смирнов.

Тем не менее, ни о каких конкретных мерах, которые могло принять РПЦ, Смирнов не сказал. Вероятно, речь идет о запрете абортов и, как ни странно, ЭКО, которое священник считает убийством.

Елена Миронова