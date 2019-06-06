Поставщики чая негодуют: по их словам, исследование Роскачества наносит удар по рынку, сообщает DEITA.RU.Группа компаний "Орими" называет некомпетентным исследование черного чая, которое провели в "Роскачестве". Данные вводят в заблуждение потребителей, а сама организация использовало для анализа надуманные показатели, не относящиеся ни к одному нормативно-правовому акту.Кишечная палочка, бактерии которой обнаружили в чайных пакетиках сотрудники «Роскачества», гибнут в горячей воде, и повредить человеку никак не могли бы. Компании-производители чая сомневаются в правильности проведения исследования и отбора.Добавим, что кроме "Орими", поставляющей россиянам чай Greenfield, Tess, "Принцесса Нури", "Принцесса Ява", "Принцесса Канди", "Принцесса Гита", возмутилась результатам исследований компания Unilever, поставляющая Brooke Bond и Lipton, и компания "Май".

Анастасия Туркова