Чартеры будут летать в Китай из России

Российские авиакомпании сохранят чартерные рейсы для полетов в Китай, несмотря на распространение коронавируса, сообщает DEITA.RU.

Как отметили в Министерстве транспорта, в субботу начали действовать ограничения по полетам в Китай по регулярным рейсам. В связи с этим большая часть авиакомпаний перейдет на чартерные рейсы, поэтому чиновники советуют внимательно смотреть за информацией о меняющих маршрутах.

Напомним, что вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в последнюю неделю января. В настоящее время выявлено более 11 тысяч заболевших. Ранее Российская Федерация закрыла границу с Китаем на Дальнем Востоке, перемещение граждан обоих стран невозможно, однако в РЖД заявляли, что закрытая границы не повлияет на логистику товаров.