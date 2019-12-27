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Часть домов останется без света в пятницу
Жителей Владивостока предупредили о массовых отключениях,
сообщает DEITA.RU.
В пятницу, 27 декабря, во Владивостоке по ряду адресов не будет электричества. Как сообщили в МУПВ ВПЭС, это связано с проведением плановых работ по ремонту и диагностике сетей.
Так, света в пятницу не будет по 73 адресам с 9.00 до 17.00.
Адреса:
Бежецкая ул. 1Б,
1А,
Володарского ул. 22,
26,
30,
55,
Воропаева ул. 3,
11,
22,
Восточный пр-кт 3,
12,
14,
16Б,
18Б,
Всеволода Сибирцева ул. 42,
44В,
Дубовая ул. 21,
25,
27,
33,
Енисейская ул. 55,
Калинина ул. 108,
110А,
114,
116,
Камская ул. 5,
Кирова ул. 23,
Полуденная ул. 1,
2,
3,
4,
5,
6,
8,
10,
12,
14,
25,
27,
Рокоссовского ул. 1,
2,
3А,
4,
5А,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
12,
13,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21,
23,
25,
27,
31,
Сокольничий пер. 5,
7А,
Толстого ул. 25,
27,
29,
37,
Чугаева (пос. Трудовое) ул. 68,
Шкипера Гека ул. 15,
15/1,
15/2