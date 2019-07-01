Плановые ремонтные работы проведут в понедельник, 1 июля, сотрудники МУПВ «ВПЭС» (электрические сети), сообщает DEITA.RU по материалам предприятия.

Отключения света ожидаются в 56 домах столицы Дальнего Востока с 09:00 до 17:00 по адресам:

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Братская: 16, 18;

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Тунгусская: 15, 17, 19А, 23, 25, 27, 29, 31, 37, 39, 41, 49А, 51;

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Днепропетровская: 15;

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Иртышская: 26Б, 28А, 30А, 32, 32/2, 32/3, 32/4, 32В;

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Иртышский пер. 7;

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Белинского: 9;

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Вторая: 12, 16А;

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Енисейская: 1, 55;

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Карла Маркса: 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 116, 118, 122, 126, 128, 130, 132, 134;

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Первая: 5, 5А, 7, 7А, 8, 9А, 10, 12;

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Порт-Артурская: 70.