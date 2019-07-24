Ни дня без отключений и ремонта в краевой столице не проходит. Сегодня, двадцать четвертого июля некоторые жители Владивостока снова вынуждены будут обойтись без электричества, сообщает DEITA.RU со ссылкой на МУПВ «ВПЭС».

С девяти утра и до пяти вечера будет идти ремонт, предупреждают сотрудники ведомства. Отключение может занять от двух до восьми часов. Но к вечеру электроснабжение будет восстановлено.

Чтобы узнать, останется ли электричество в вашем доме, или нет – смотрите таблицу со списком адресов отключений ниже.

Анастасия Туркова



