Ни дня без ремонтных работ и отключений не проходит в краевой столице. И сегодня, 19 июня, владивостокцам предстоит провести без света часть дня: с 9:00 до 17:00. А отключения от водоснабжения могут продлиться и до полуночи, сообщает DEITA.RU со ссылкой на МУПВ «ВПЭС» и Примводоканал.

К счастью, неприятные отключения не затронут весь город. Без воды временно остаются только проживающие по следующим адресам: 40 лет ВЛКСМ, 50 лет ВЛКСМ, Адмирала Макарова, Адмирала Макарова переулок, Балтовская, Бархатная, Бежецкая, Березовая, Борисенко, 2-22, 9, 9а, 9б, 17-33, 28-34, Босфора, Брянская, Буковая.

Список тех, кого отключат от электроснабжения, публикуем в таблице ниже.

Анастасия Туркова



