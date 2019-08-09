Лотерея «кто останется без света сегодня» продолжается девятого августа благодаря планам МУПВ «ВПЭС» по ремонту некоторых участков, сообщает DEITA.RU.

Снова с девяти часов утра и до пяти часов вечера некоторые жители Владивостока лишатся возможности воспользоваться бытовыми приборами и светом. Отключения могут длиться от двух до восьми часов, но их обещают завершить к вечеру.

Вы можете проверить, затронут ли вас отключения от электроэнергии, прочитав таблицу ниже: там представлен список объектов, на которых пройдет ремонт.

Анастасия Туркова



