Двадцать шестого июня владивостокцам не грозит отключение от водоснабжения, но электроэнергию в некоторых домах с утра отключат, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на МУПВ «ВПЭС».

С 9:00 и до 17:00 проводятся на некоторых участках ремонтные работы, в ходе которых будут произведены отключения жильцов домов от электроснабжения. Без света горожанам придется провести от двух до восьми часов.

Список тех, кого коснутся отключения, публикуем в таблице ниже.

Анастасия Туркова



