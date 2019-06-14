Во Владивостоке список адресов, в которых планируется отключение воды, или вода уже отключена до вечера сегодняшнего дня – немаленький. А ведь помимо этого жителей ждет отключение от электроснабжения, сообщает DEITA.RU. Информацию передают МУПВ «ВПЭС», Примводоканал и другие ответственные организации.

Остаются без воды и получат ее только к вечеру проживающие по следующим адресам: Казанская ул. 1, 5, 7, Крыгина ул. 1, 17, 30, 34, 40, 6, Морозова ул. 7, 9, Перекопский пер. 7, Саратовская ул. 7, 9, Сипягина ул. 30, 31, 32, 33, 34, Стрельникова ул. 12, 4, 8, Адмирала Юмашева ул. 14А, 14Б, 14В, Героев Хасана ул. 10, Енисейская ул. 55, Мостовая ул. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 5, Полярная ул. 7, 7А, 7Б, 7В, 7Г, Пшеницына ул. 101, 103, 105, 107, 109,111, 113, 115, 117, 119, 119Б, 52, 54, 56, 58, 60, 83, 87, 89, 93, 95, 97, 99, 123, 46, Русская ул. 55, 55А, 55Б, 65, Связи ул. 22Б, 30, Сусанина ул. 24, 25, 27, 28, 31, 33, 35, Шахтовая ул. 16А, Шахтовый пер. 1, 10, 3, 5, 6, 8, 15, Авроровская ул. 17, 4, Алеутская ул. 51, 57, 57А, 57Б, 61, 61А, 65, 65А, Башидзе ул. 1, Комсомольская ул. 2, Красного Знамени пр-кт 23, 3, Московская ул. 1, Океанский пр-кт 39, 43, 46, 50, 54, Октябрьская ул. 10, 13, 2, 25, 6, 8, 6А, Пограничная ул. 22, 22А, 26, 12 стр.3, Пологая ул. 17, 21, 24, 28, Прапорщика Комарова ул. 10, 4, Фонтанная ул. 7, Шевченко пер. 5, 9, 40 лет ВЛКСМ ул. 8, 50 лет ВЛКСМ ул. 11, 17, 19, 19А, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26Б, 26В, 28, 30, 30А, 30Б, 30В, 32, 4, Борисенко ул. 2, 8, Вилкова ул. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 15Б, 3, 5, 7, 9, Кипарисовая ул. 14, Коммунаров ул. 14, Полярная ул. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 7Б, 7В, 7Г, 8, 9, Промышленная 2-я ул. 4, 6, 8, Связи ул. 1, 20, 22, 22А, 22Б, Бурачка ул. 11, 13, 15, 17, Кипарисовая ул. 16, 18, 20, Вязовая ул. 1, 10, 12, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, Героев-Тихоокеанцев ул. 1А, 20А, 20Б, 20В, 20Г, Интернациональная ул. 51, Кипарисовая ул. 2, Коммунаров ул. 32А, 32, Окатовая ул. 11, 11А, 13, 15, 15А, 17, 17А, 19, 19А, 1А, 21, 3, 3А, 5, 7, 9, 9А, Слуцкого ул. 16/1, 16/2, 16/3, Луговая ул. 50, Анны Щетининой ул. 20, 22, Матросская 7-я ул. 33А, Тунгусская ул. 48, Пушкинская ул. 35, 45, Шкипера Гека ул. 15/2, Алеутская ул. 12А, 17, Трудовой пер. 13.

Список адресов, которых коснется отключение от электроснабжения – в таблице ниже.

Анастасия Туркова



