Некоторые субсидируемые авиарейсы, связывающие Дальний восток с другими регионами или осуществляемые внутри регион, так и не запустили, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Интерфакс. Причина – затраты превышают размер компенсационных выплат.

Глава Минвостокразвития РФ Александр Козлов рассказал об этом, добавляя, что круглогодичная программа льготных перевозок пассажиров включила в себя 134 маршрута. Из них 28 еще не открыты: нет запланированного авиасообщения по маршрутам Благовещенск - Владивосток, Анадырь - Новосибирск, Южно-Сахалинск - Елизово, Чита - Владивосток. Нерентабельно, летать пришлось бы себе в убыток, говорит глава ведомства.

Также не создана до сих пор дальневосточная региональная авиакомпания, которую председатель правительства РФ поручил создать еще в ноябре 2017 года. Дальневосточники все еще добираются в Анадырь рейсами через Москву или летят в Магадан с Сахалина через Хабаровск. Разумеется, о расцвете внутреннего туризма в таких условиях не идет и речи.

Напомним, что сейчас в России действуют 4 программы поддержки внутренних авиаперевозок и межрегиональных рейсов: на Дальний Восток, в Калининград и в Симферополь.

Анастасия Туркова