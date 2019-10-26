Часть московского метро закрыли навсегда

Одна из веток московского метрополитена навсегда прекратила свою существование для движения пассажирских поездов. Об этом сообщает DEITA.RU.

Речь идет о «Каховской» – самой короткой веткой столичного метро, которая перевозила гостей и жителей Москвы с тысяча девятьсот шестьдесят девятого года. Администрация метрополитена заявила, что закрытые от пассажиров тоннели и платформы будут использоваться в новой Большой кольцевой линии, которая строится в данный момент.

Отмечается, что после закрытия ветки пассажиры смогут добираться до работы с ближайших к ней Каширской и Севастопольской станций, а также с помощью специальных автобусов, отходящих от закрытых станций метро.

Екатерина Цой