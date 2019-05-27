Льготники, получающие набор социальный услуг, могут отдохнуть 2,5 недели на курорте за счет федерального бюджета, сообщает DEITA.RU. Соответствующий приказ Минтруда вступил в силу в воскресенье, 26 мая.

Государство оплатит лечение на курорте и проезд к месту отдуха следующим категориям граждан: инвалиды войны, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны и блокадники Ленинграда, инвалиды, в том числе III группы, подвергшиеся радиации граждане и дети с ограниченными возможностями.

Отмечается, что путевки предоставляются не только курортникам, но и тем, кто сопровождает детей-инвалидов и инвалидов I группы.

Получить путевку можно при наличии справки.

Екатерина Брязгунова