Часть россиян не сможет оформить правый руль во Владивостоке

Со следующей недели вступает в силу приказ Минфина от 14.01.2020 г. № 44н «О компетенции таможенных органов по совершению определенных таможенных операций в отношении товаров», сообщает ИА DEITA.RU.

Согласно трактовке документа представителями таможенной службы, таможенные органы на территории Приморского края не смогут оформлять автомобили для граждан, прописанных в других регионах страны. Всем, кто не местный, будут выдавать таможенную декларацию, но оформлять транспортное средство придётся по месту жительства. Уже сформирован список регионов и приписанных к ним таможен.

Это нововведение - огромная проблема для дальневосточников: весь Дальний Восток и некоторые другие российские регионы оформляют автомобили именно во Владивостоке, так как только здесь выстроена удобная структура для оформления автомобилей. До 40% автомобилей, которые оформляет Владивостокская таможня, оформляются на лиц, проживающих за пределами Приморья.

В частности, в приморской столице действуют аккредитованные площадки для досмотра автомобилей. По результатам такого осмотра выдают свидетельство безопасности колёсного транспортного средства (СБКТС) – обязательного документа, без которого автомобиль не оформить.

Услуга таких аккредитованных лабораторий – дело не бесплатное. После того, как дальневосточников отправят заниматься оформлением японских автомобилей по родным регионам, этим регионам придётся открывать свои лаборатории, вкладываться в оборудование. Затраты на это окупятся лет через пятнадцать. Чтобы достичь рентабельности быстрее, цены на оформление придётся поднять до 50 тысяч рублей (а во Владивостоке оформление СБКТС – в районе 5 тысяч).

Новыми затратами для ценителей японского автопрома станут расходы на транспортировку. Раньше можно было оформить автомобиль во Владивостоке и оценить приобретение, уехав на нём домой, в свой регион. Теперь придётся переплачивать за доставку авто таможенному перевозчику (около 100 тысяч, что ощутимо дороже расходов на бензин при самостоятельной перегонке авто из Владивостока в куда-нибудь в Якутск).

Что делать с получением СБКТС? Как перевезти автомобиль в свой регион? Что делать, если регион, житель которого хочет стать владельцем «правого руля», вообще не соединён автомобильной магистралью с портами Приморья? Наконец, как заниматься оформлением в условиях коронавируса, из-за которого после приезда в Приморье надо отсидеть две недели в обсерваторе, а потом ещё две недели сидеть на карантине после возвращения из Приморья домой? На эти вопросы приказ Минфина не даёт ни одного ответа.

«Действительно, с понедельника Владивостокская таможня перестанет оформлять автомобили, которые ввозятся на лиц, прописанных не в Приморском крае. Это, конечно, беспредел, и те 30-40% иногородних физлиц, которые покупают себе машины в Японии, остаются за бортом. Им говорят: идите в свои таможни и сами там оформляйте, а машины физически прибывают сюда. Как оформлять таможенный транзит, который этот приказ не разрешает – непонятно. Как подавать декларации – непонятно. С 1 июля требуется предоставлять машину в лабораторию для получения СБКТС, а потом – ПТС, как – тоже непонятно. А в Приморье еще действует режим повышенной готовности, и как свободно перемещаться – тоже непонятно. Людям выставляют такие серьёзные преграды, что я не представляю, как они теперь будут покупать машины. Мы написали во все инстанции, чтобы нам дали какое-то разъяснение этому вопросу», - прокомментировал ситуацию руководитель крупнейшей брокерской компании в регионе Роман Султанов.

