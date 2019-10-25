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Часть россиян освободят от налогов

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В Налоговый кодекс приняли поправки, которые позволят отдельным категориям граждан временно не платить налоги, сообщает DEITA.RU.

Новелла, в первую очередь, касается россиян, которые стали жертвами ЧС и различных катаклизмов, к примеру, наводнений, лесных пожаров или схода лавин.

Авторы законопроекта отмечают, что такая система была нужна очень давно. Дело в том, что ранее граждане платили НДФЛ с абсолютно любого своего дохода. В том числе, и с выплат и компенсаций, положенных пострадавшим от катаклизмов.

Помимо этого, наводнения и пожары часто приводили к тому, что людям приходилось заново строить жилье, при этом отдавая 13% от всех субсидий и госпомощи. Часто люди шли в суд, который, как правило, остается на стороне потерпевших. Однако, часто граждане плохо информированы о своих правах, поэтому они просто выплачивали суммы налоговой.

«С новым законом граждане смогут целиком сосредоточиться на решении своих проблем и быть уверенными в том, что выплаты получат в полном размере, не возвращая часть из них государству», - отмечает адвокат Евгений Жаров в интервью «Российской газете».

Кроме того, НДФЛ теперь не будут облагаться выплаты и пособия для многодетных, связанных с деторождением и другие виды госпомощи и компенсаций.

Александра Маслова 

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