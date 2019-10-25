Новости
Очередную поправку в закон о курении готовят в России
26 Октябрь 2019, 00:30
Кремль вмешался в дело об утечке данных клиентов Сбербанка
25 Октябрь 2019, 23:45
Рабочие закатали рельсы в асфальт: пробить пути пытались трамваем за 30 млн рублей
25 Октябрь 2019, 23:15
Солдат застрелил 8 человек
25 Октябрь 2019, 22:45
Молодые семьи защитят от отказов в ипотеке
25 Октябрь 2019, 22:15
Медведев может помочь автомобилистам
25 Октябрь 2019, 21:45
Новые штрафы ждут россиян
25 Октябрь 2019, 21:15
Топливный беспредел охватил еще 18 регионов
25 Октябрь 2019, 20:45
Часть россиян освободят от налогов
В Налоговый кодекс приняли поправки, которые позволят отдельным категориям граждан временно не платить налоги, сообщает DEITA.RU.
Новелла, в первую очередь, касается россиян, которые стали жертвами ЧС и различных катаклизмов, к примеру, наводнений, лесных пожаров или схода лавин.
Авторы законопроекта отмечают, что такая система была нужна очень давно. Дело в том, что ранее граждане платили НДФЛ с абсолютно любого своего дохода. В том числе, и с выплат и компенсаций, положенных пострадавшим от катаклизмов.
Помимо этого, наводнения и пожары часто приводили к тому, что людям приходилось заново строить жилье, при этом отдавая 13% от всех субсидий и госпомощи. Часто люди шли в суд, который, как правило, остается на стороне потерпевших. Однако, часто граждане плохо информированы о своих правах, поэтому они просто выплачивали суммы налоговой.
«С новым законом граждане смогут целиком сосредоточиться на решении своих проблем и быть уверенными в том, что выплаты получат в полном размере, не возвращая часть из них государству», - отмечает адвокат Евгений Жаров в интервью «Российской газете».
Кроме того, НДФЛ теперь не будут облагаться выплаты и пособия для многодетных, связанных с деторождением и другие виды госпомощи и компенсаций.
Александра Маслова