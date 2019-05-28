Во Владивостоке часть жителей останется без водоснабжения и электроэнергии 28 мая, сообщает DEITA.RU. Об этом предупреждают МУПВ «ВПЭС» и Примводоканал.

Ремонтные работы пройдут c 09:00 до 18:00, и водоснабжение будет временно прекращено по следующим адресам: ул. Грушевая, Майкова, 3а, Шевченко, 31-43, 68-78, Яблоневая, 5-65, 6-84.

Останутся без электричества на протяжении нескольких часов в интервале с 9:00 до 17:00 некоторые жители краевой столицы. Список тех, кого затронут отключения, можно посмотреть в таблице ниже.

Анастасия Туркова



