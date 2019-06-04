Примводоканал и МУПВ «ВПЭС» предупреждают жителей Владивостока о приостановке водоснабжения и электроснабжения 4 июня, сообщает DEITA.RU.

В связи с ремонтными работами в некоторых домах краевой столицы будет отсутствовать вода с 9:00 до 20:00. Список адресов: ул. Американская, Грина, Клыкова, Крыгина, 57, 61-65, 71-77, 84, 86, 86в, 91, 92, 93а, 94, 95, 98, 106, 111, 138, Леонова, 64а, 74, 99а, Лукоморье, Паллада, Парусная, Полевая, Рейдовая.

Отключения от электроснабжения пройдут с 9:00 до 17:00. Список адресов, которые затронут отключение, смотрите в таблице ниже.

Анастасия Туркова