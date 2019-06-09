Немало жителей краевой столицы встретит выходные без горячей или холодной воды – восстановить ее обещают только к 10 июня, сообщает DEITA.RU. Об этом предупреждают Примводоканал и другие ответственные организации.

Публикуем список тех, кого коснутся отключения: Спиридонова ул. 44, Адмирала Горшкова ул. 34, Владикавказская ул. 3, Горийская ул. 1, Громова ул. 4, Приходько ул. 13, 19, 2, Океанский пр-кт 12, Авроровская ул. 17, 4, Алеутская ул. 51, 57, 57А, 57Б, 61, 61А, 65, 65А, Башидзе ул. 1, Комсомольская ул. 2, Красного Знамени пр-кт 23, 3, Московская ул. 1, Океанский пр-кт 39, 41, 43, 46, 50, 54, Октябрьская ул. 10, 13, 2, 25, 6, 8, 6А, Пограничная ул. 22, 22А, 26, Пологая ул. 17, 21, Прапорщика Комарова ул. 10, 4, Шевченко пер. 9, Верхнепортовая ул. 25, 40А, 70, 9, Казанская ул. 1, 5, 7, Крыгина ул. 1, 15, 17, 17А, 28, 3, 30, 34, 40, 42А, 6, 86В, Морозова ул. 5, 7, 9, Нижнепортовая ул. 4, Перекопский пер. 3, 5, 7, Самарская ул. 10А, Саратовская ул. 10, 11, 13, 6, 7, 8, 9, Сипягина ул. 15, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 34, Стрельникова ул. 12, 3Б, 4, 5А, 6А, 8, 9А, Авраменко ул. 17, 8, 9А, Алеутская ул. 17, Бестужева ул. 13, 15, 15А, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 29, 31, 40, 5, 26А, 36/38, Верхнепортовая ул. 30, 32, 38, 44, 64А, 66, Захарова ул. 5, Крыгина ул. 78, 82, 86В кор.2, Лейтенанта Шмидта ул. 29, Леонова ул. 20, 21, 21А, 33, 64, Морская 1-я ул. 16В, 8, Нижнепортовая ул. 6Г, Посьетская ул. 11, 21, 3А, 5, Станюковича ул. 28А, 31А, 37, 39, 48/7, 49, 52, 54, 54Г, 56, 57/2, 57А, 58, 60, 60А, 62, 64, Чернышевского ул. 15, Ялтинская ул. 18, Дальзаводская ул. 21,

27, Пушкинская ул. 50, 52, Светланская ул. 127А, 133, 143, 157, 86, 88.

Анастасия Туркова