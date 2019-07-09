Работы по реконструкции автомобильной дороги Уссурийск – Пограничный – Госграница вступили в активную фазу. На месте работ побывал корреспондент DEITA.RU.

Автомобильная дорога Уссурийск – Пограничный – Госграница входит в состав международного транспортного коридора МТК «Приморье-1», поэтому перед строителями стоит первоочередная задача обеспечить ее соответствие современным нагрузкам. Очередной этап реконструкции дороги ведется на участке с 13 по 20 километр трассы. Здесь подрядчик, АО «СпецСУ», укладывает новое дорожное полотно и строит новый мост через реку Славянка. Реконструируемый участок длинной 8 километров, после ремонтных работ он значительно расширится, кроме того, дорогу подняли от 2-х до 6 метров.

Как рассказал главный инженер «СпецСУ» Иван Зайченко, параметры новой дороги увеличены до 2й категории – до 3,75 метров. Плюс на дороге появятся укрепленная обочина, полоса безопасности, разгонные полосы и полосы торможения, а также барьерное ограждение и дорожная разметка. Также проектом предусмотрена развязка для разведения автомобильных потоков, следующих на Покровку и в сторону госграницы.





«На сегодняшний день на участке ведутся работы по устройству земляного полотна, нижних слоев основания и нижнего слоя асфальтобетонного покрытия из мелкозернистой и пористой смеси. Толщина дорожной одежды составит 18 см бетонного основания и 18 см асфальтобетона. Сейчас уложено 3 км асфальта, к концу месяца будет готово 6 км. В общей сложности на участке будет уложено 43 тысячи кубометров асфальта», - рассказал он.

Кроме того, на данном участке через реку Славянка возводится четырехпролетный мост протяжённостью 124 метра.





Как рассказал мастер участка Олег Ахметшин, сейчас рабочие производят на мосту укладку гидроизоляции и сетку опалубки. «Через неделю забетонируем швы, затем покроем участок сталефибробетоном. Толщина слоя составит 10 см. Затем сверху уложим асфальт толщиной в 7 см. Такая конструкция дорожной одежды получатся очень прочной и будет служить долго. Она применялась на ранее реконструированных участках и хорошо себя показала, поэтому в надежности мы не сомневаемся», - сообщил он.

Новый мост будет выше, шире и прочнее. Как отметил главный инженер компании-подрядчика, при проектировании сооружения была рассчитана усиленная нагрузка, за максимум брался самый сильный паводок за последние сто лет. Соответственно, это учитывают и габариты нового сооружения, и подмостовое пространство.

«В настоящий момент производится омоноличивание балок, ждем поступления конструкций, они уже заказаны, должны подойти к концу месяца. Затем будут установлены специальные деформационные швы, далее барьерные ограждения и залит выравнивающий слой из сталефибробетона», - добавил Иван Зайченко.

Бетонные работы активно ведутся и путепроводе на развязке в сторону села Покровка. Единственная сложность для строителей – это погода: весь июнь в крае были дожди. Теперь, когда погода наконец установилась, подрядчик ударными темпами нагоняет упущенное.

В работах задействовано около 50 единиц техники, в том числе асфальтоукладчики, самосвалы, бетонные катки, бульдозеры, грейдеры, поливомоечные машины и тд. Ремонт участка МТК «Приморье-1» планируется завершить до конца года.