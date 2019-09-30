Часть женщин выйдут на пенсию по-старому

Пятилетнее повышение пенсионного возраста не коснется части прекрасной половины россиян. Многодетные и «особенные» матери выйдут на пенсию по старым правилам. Об этом сообщает DEITA.RU.

Во-первых, выход на пенсию по-старому сохранен для родителей или опекунов, воспитывающих «особенных» детей. Так Пенсионный фонд РФ называет в документе детей с ограниченными возможностями здоровья. За исключением редких случаев, эта поправка касается матерей.

«Мама «особенного» ребенка выйдет на пенсию в пятьдесят лет, если ему уже исполнилось восемь лет. Отец ребенка-инвалида тоже может досрочно выйти на пенсию в пятьдесят пять лет, если его страховой стаж (СС) не менее двадцати лет», - разъясняют в ПФ РФ.

В случае с опекунами ребенка-инвалида, их минимальная возрастная граница для получения пенсионных выплат сокращается по сравнению с общеустановленной на один год за каждые полтора опеки, но не более чем на пять лет в общей сложности.

Во-вторых, выйти на заслуженный отдых раньше остальных могут многодетные матери, СС которых выше пятнадцати лет, а ИК - более тридцати:

Россиянки, родившие пятерых и более детей, могут выйти на пенсию в пятьдесят лет. Матери четырех детей выйдут на пенсию в пятьдесят шесть лет, трех детей - в пятьдесят семь.

Также в пятьдесят лет на пенсию могут выйти родители двух и более детей, которые не менее двенадцати «календарей» проработали на Крайнем Севере или не менее семнадцати - в приравненных к этому статусу районах.

Также устаревший возрастной ценз по выходу на заслуженных отдых сохраняются для всех россиян, вне зависимости от пола, которые работали в тяжелых и сложных условиях.

Напомним, независимый экономист заявил, что россияне должны ожидать повышения пенсионного возраста на дополнительные три года т.к. народ почти безропотно пропустил государственную реформу по повышению этого показателя на пять лет. По мнению Владислава Жуковского, в Госдуме уже рассматривается инициатива об «отправлении» граждан России на пенсию в возрасте шестидесяти трех лет для прекрасной половины россиян и шестидесяти восьми лет для мужчин.

Отметим, Центробанк пытается узаконить мораторий на переходы россиян между НПФ и ПФ РФ до назначения положенных выплат по старости. Из-за мошеннических махинаций несколько вкладчиков НПФ уже потеряли наполненные проценты по взносам в связи с переходом в другой фонд.

Екатерина Цой