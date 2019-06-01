Увы, праздничные дни и начало лета порой тоже не обходятся без происшествий. Так, из-за аварий на теплотрассе или ремонтных работ остаются без воды некоторые жители Владивостока, сообщает DEITA.RU.

Список адресов, которые затрагивает отключение: Вязовая ул. 2, 7, 8, 9, Интернациональная ул. 51, Окатовая ул. 9А, 11, 11А, 15, 15А, 17, 17А, 19, 19А, 1А, 21, 3, 3А,7, Борисенко ул. 100, 100А, 100Б, 104А, 106А, 108, 108А, 110, 98, Добровольского ул. 19, 21, 33, 39, 47, Космонавтов ул. 11, 23, Монтажная ул. 11, 13, 15, 15А, 11Б, Пацаева ул. 7, Сахалинская ул. 19, 32А, 32Б, 49, 56, Строительная 3-я ул. 12, Лермонтова ул. 37, 58, 64, 64А, 68, 68А, 68Б, 70, 77, 79/2, 79/3, 79А, 85, 85/1, 85/2, 93, 95, 97, 99, Муссонная ул. 11А, Чичерина ул. 18.

Водоснабжение управляющие компании и ответственные лица обещают восстановить 2 июня, в самом крайнем случае – к ночи перед понедельником.

Анастасия Туркова