Ливень привёл к аварии на подстанции, сообщает DEITA.RU.

Электрическая подстанция возле Приморской сцены Мариинского театра во Владивостоке не выдержала напора стихии. Большая часть жителей Первомайского района дальневосточной столицы осталась без света.

Электричество отключилось почти на двух десятка улиц. В их число вошли: Берёзовая, Брянская, Гульбиновича, Калинина, Пихтовая, Фастовская и многие другие.

О том, как долго гражданам придётся сидеть без света пока неясно.

Дмитрий Шевченко