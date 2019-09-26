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Часть жителей столицы останется без воды и света в четверг
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В четверг, 26 сентября, часть жителей Владивостока временно останется без горячей и холодной воды, сообщает DEITA.RU.
Специалисты Примводоканала рассказали, что отключение водоснабжения связано проведением с ремонтных работ. На четверг запланированы сразу две волны приостановления подачи воды в дома:
С девяти утра до восьми вечера работы будут проводиться по адресу: Фадеева, 2, 3б, 6-12в.
С девяти утра до шести вечера – на улицах: Маковского, 169-171а, 175-181, 185-193а, 197-207, 1-я Морская, 1. Захарова, 5. Посьетская, 9-23в, 10-24.
На сайте МУПВ ВПЭС говорится, что плановые отключения абонентов от электроснабжения будут проведены с девяти утра до пяти вечера четверга. Жилые дома столицы, адреса которых указаны ниже, могут остаться без света от двух до восьми часов.
Екатерина Цой