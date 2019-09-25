Часть жителей столицы останутся без воды в среду

В среду, 25 сентября, плановые отключения воды ожидаются в части жилых домов Владивостока, сообщает DEITA.RU.

На сайте Примоводоканала говорится, что в течение дня в столице пройдут сразу три волны ремонтных работ систем горячего и холодного водоснабжения.

Отключения с девяти утра до пяти вечера того же дня ожидаются на улицах: Тунгусская, 44-50, 59-69, Адмирала Кузнецова, 68, 70, 72, 76, Батумская, 15а, Ивановская, 28, Луговая, 45-55, Невельского, 2, 4, 6, 8, Спиридонова, 9, 11, 15, 20-44, Флотская 1-я, 56, Флотская 4-я, 37/39 и Шепеткова, 35, 37, 40, 44, 46, 60.

С девяти утра до семи вечера среды горячей и холодной воды не будет на улицах: Амундсена, 6, 8, 10, Байдукова, 2-8, 3-5, Белякова, 3, 5, 7, Каспийская, 1-11, Кирова, 110, 112, 116, Обручева, 4-8 и Чапаева, 2-8, 3-17.

Отключения от девяти утра до трех дня ожидаются в домах ВНС «Кирова»: пр. 100 лет Владивостоку, 145, 145а, 147, 149. Енисейская, 1-11, 55, 2-10, 28а, 28б, 30, 32, 55. Кирова, 5-49, 14-70. Магнитогорская, 3-27, 4-28. Обручева, 1. Русская, 11а, 15, 17, 17а, 19-а. Чкалова, 15. А также ВНС «Чкалова»: пр. 100 лет Владивостоку, 151, 153, 153а, 155. Байдукова, 4, 4а, 4б, 6. Белякова, 5а, 7а. Каспийская, 1-15. Кирова, 112, 116. Обручева, 4, 5, 6, 8, 11. Чапаева, 4-26. Чкалова, 6-30, 30/1, 30/2, 30/3, 11, 11б, 17.





Екатерина Цой