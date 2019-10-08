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Частичную отмену пенсионной реформы поддержали в Госдуме

деньги, рубль, рубли

Поправки в законопроект позволят в ряде случаев получать выплаты по старым возрастным нормам, сообщает DEITA.RU.

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли поправки в закон «О негосударственных пенсионных фондах». Как сообщается на сайте Думы, теперь получать выплаты можно будет женщинам с 55 лет (а не с 60) и мужчинам с 60 лет (а не с 65).

Правда, речь идет о выплатах негосударственной пенсии – для тех, кто «копил» свою пенсию в негосударственных пенсионных фондах.

Для того, чтобы рассчитывать на такие досрочные выплаты, гражданин должен иметь необходимый страховой стаж, а также в установленном порядке обратиться за выплатами. В Госдуме так объяснили свое решение: это привлечет негосударственные пенсионные фонды еще больше людей – иностранцев, самозанятых.

Стоит отметить, что на страховую пенсию по старым нормам смогут рассчитывать инвалиды и лица, работающие в районах Крайнего Севера.

Елена Миронова

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