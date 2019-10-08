Новости
Незначительные нарушения ПДД, за которые можно остаться без прав
9 Октябрь 2019, 02:45
Развод на узкой дороге – что нужно знать?
9 Октябрь 2019, 02:00
Что будет после езды с лампочкой «низкий уровень топлива»?
9 Октябрь 2019, 01:15
Как поставлять самодельное пиво на рынок уже придумали в России
9 Октябрь 2019, 00:30
Власти придумали, как сэкономить бюджетные деньги на здоровье россиян
8 Октябрь 2019, 23:45
Частичную отмену пенсионной реформы поддержали в Госдуме
8 Октябрь 2019, 23:15
Путин выступил за важную бюджетную реформу
8 Октябрь 2019, 22:45
Госдума обиделась на исследование и предложила выдвинуть его на премию Шнобеля
8 Октябрь 2019, 22:15
Частичную отмену пенсионной реформы поддержали в Госдуме
Поправки в законопроект позволят в ряде случаев получать
выплаты по старым возрастным нормам, сообщает DEITA.RU.
Депутаты Госдумы в первом чтении приняли поправки в закон «О негосударственных пенсионных фондах». Как сообщается на сайте Думы, теперь получать выплаты можно будет женщинам с 55 лет (а не с 60) и мужчинам с 60 лет (а не с 65).
Правда, речь идет о выплатах негосударственной пенсии – для тех, кто «копил» свою пенсию в негосударственных пенсионных фондах.
Для того, чтобы рассчитывать на такие досрочные выплаты, гражданин должен иметь необходимый страховой стаж, а также в установленном порядке обратиться за выплатами. В Госдуме так объяснили свое решение: это привлечет негосударственные пенсионные фонды еще больше людей – иностранцев, самозанятых.
Стоит отметить, что на страховую пенсию по старым нормам смогут рассчитывать инвалиды и лица, работающие в районах Крайнего Севера.
Елена Миронова