telegr wh call

Новости

Сбербанк рассказал об оплате проезда банковской картой

17 Октябрь 2019, 13:00

Современные методы лечения детей с заболеваниями опорной системы обсудили во Владивостоке

17 Октябрь 2019, 12:47

Глава района послал журналистов к губернатору

17 Октябрь 2019, 12:45

«Оглохли от увиденного» — раскрыты подробности истории с большегрузом

17 Октябрь 2019, 12:30

Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе проходят в Приморье

17 Октябрь 2019, 12:26

Кто сильнее: Шесть кандидатов на кресло мэра Уссурийска

17 Октябрь 2019, 12:15

Каким будет ноябрь, сказали в Гидрометцентре

17 Октябрь 2019, 12:00

Коррупционеров оставят без жилья

17 Октябрь 2019, 11:45

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Частные кладбища появятся в России

кладбище, могила

Депутаты Государственной Думы рассмотрят законопроект правительства Дмитрия Медведева, который разрешает в России создание частных кладбищ, сообщает DEITA.RU.

Частные погосты – это лишь один из аспектов большого законопроекта «О похоронном деле». В документе вводятся единые правила оказания ритуальных услуг и систему контроля за специализированными службами. Также законопроект регламентирует деятельность служб по вопросам похоронного дела, в том числе по приему заказов, механизм предоставления участка для захоронения, правила выдачи тела из морга.

Не секрет, что во многих регионах страны практически отсутствует нормативная база в это сфере, а отдельные акты не отвечают современным требованиям. Старый же закон «О погребении и похоронном деле», которым руководствуются заинтересованные стороны, был принят еще в 1996 году.

Как прокомментировал ТАСС руководитель комиссии по вопросам похоронного дела Общественного совета при Минстрое Павел Кодыш, необходимо определить правила взаимоотношений и поиск оптимальной пропорции между бизнесом и государством, а также создать условия для выполнения гарантированного властями перечня услуг по погребению.

Нередко в регионах ритуальные услуги становятся некой «кормушкой» для нечестных людей. Так, во Владивостоке в августе возбуждено уголовное дело по факту получения взятки бывшим руководством муниципального предприятия, оказывающего похоронные услуги.

В 2017 году Президент России Владимир Путин поручил декриминализировать теневую деятельность всего похоронного бизнеса в стране.

Дмитрий Санников

Читайте также:

Силовики заинтересовались делами столичного МУП

Дело «похоронного короля Владивостока» прокомментировал Следком

Похоронного короля Владивостока задержали силовики

Популярное

ГИБДД вводит новый тест для водителей

МЧС призывает выбросить смартфоны

Россиянам закрыли дорогу в Таиланд

Токсичную реку нашли в Приморье
Загрузка...
Загрузка...