Частные кладбища появятся в России

Депутаты Государственной Думы рассмотрят законопроект правительства Дмитрия Медведева, который разрешает в России создание частных кладбищ, сообщает DEITA.RU.

Частные погосты – это лишь один из аспектов большого законопроекта «О похоронном деле». В документе вводятся единые правила оказания ритуальных услуг и систему контроля за специализированными службами. Также законопроект регламентирует деятельность служб по вопросам похоронного дела, в том числе по приему заказов, механизм предоставления участка для захоронения, правила выдачи тела из морга.

Не секрет, что во многих регионах страны практически отсутствует нормативная база в это сфере, а отдельные акты не отвечают современным требованиям. Старый же закон «О погребении и похоронном деле», которым руководствуются заинтересованные стороны, был принят еще в 1996 году.

Как прокомментировал ТАСС руководитель комиссии по вопросам похоронного дела Общественного совета при Минстрое Павел Кодыш, необходимо определить правила взаимоотношений и поиск оптимальной пропорции между бизнесом и государством, а также создать условия для выполнения гарантированного властями перечня услуг по погребению.

Нередко в регионах ритуальные услуги становятся некой «кормушкой» для нечестных людей. Так, во Владивостоке в августе возбуждено уголовное дело по факту получения взятки бывшим руководством муниципального предприятия, оказывающего похоронные услуги.

В 2017 году Президент России Владимир Путин поручил декриминализировать теневую деятельность всего похоронного бизнеса в стране.

Дмитрий Санников