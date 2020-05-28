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Частный космический корабль создают в России
Уже строится корпус
Прототип частного российского корабля «Арго» уже находится на стадии строительства компонентов, сообщает ИА DEITA.RU.
Сейчас идет процесс изготовления корпуса. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель совета директоров «Многоразовых транспортных космических систем» Сергей Сопов.
«Подписан контракт на изготовление композитного корпуса для прототипа корабля. Сейчас идет работа совместно со специалистами предприятия-производителя над проектированием и изготовлением комплекта оснастки для непосредственного создания корпуса», – рассказал представитель космического предприятия.
Так как отечественных технологий не хватило для воплощения задумки, корпус для «Арго» сделают в Германии. Впрочем, после начала серийного выпуска производство все же развернут в России.