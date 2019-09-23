Чего следует избегать при остановке ГИБДД

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Как не нужно себя вести при остановке инспектором, рассказывает DEITA.RU.

Далеко не все водители любят нарушать правила. Для кого-то это вообще сродни преступлению. Поэтому когда их начинают в этом подозревать или как только вообще начинает маячить перспектива того, что им выпишут штраф, такие автолюбители теряют над собой контроль и совершают ошибки. Рассмотрим основные из них.

Начинать судорожно оправдываться

Инспектор ещё даже не успел поздороваться, а водитель уже спешит его завершить в том, что он ничего не нарушал. В большинстве случаев, разговор с гаишниками заканчивается обычной проверкой документов, однако своим рвением оправдаться даже за то, в чём вас ещё никто не обвиняет - явный сигнал для сотрудника, что с вами что-то не так и, наверное, всё-таки что-то вы нарушили.

Выбегать из машины с документами

Всегда надо ждать пока сам инспектор подойдёт к вашей машине и обратиться к вам через окно. До этого момента любые ваши действия по выходу из машины будут означать однозначную вину в каком-либо проступке. После этого можете не сомневаться, что вас ждёт долгий и нужный разговор с инспектором.

Начинать вести себя агрессивно

Если вы расстроены тем, что вас остановили и думаете, что в обязательном порядке вас будут в чём-то обвинять - не торопитесь первыми идти в атаку. Возможно, инспектор просто проверит ваши документы и отпустит дальше. Не надо сразу бросаться на него со словами о причинах остановки или чтения ему ваших прав. 

Дмитрий Шевченко

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