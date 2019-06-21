В отдельных районах Приморского края в субботу, 22 июня, пройдут ливни с грозами, сообщает DEITA.RU.

Как передает Примгидромет, на 14 часов 52 минуты местного времени 21 июня штормовое предупреждение об опасных явлениях, в частности сильных дождях с количеством осадков свыше 50 миллиметров за 12 часов, не снято.

Предстоящей ночью, 22 июня, в крае пройдут небольшие дожди, местами умеренные. На севере восточного побережья Японского моря обещают сильные осадки. Температура воздуха составит от восьми до тринадцати градусов со знаком плюс, на северо-востоке — от четырех до семи градусов.

Днем ситуация незначительно изменится: дожди, в том числе ливневые с грозами, сохранятся, однако потеплеет до девятнадцати — двадцати четырех градусов, на восточном побережье на десять градусов прохладнее.

В воскресенье, 23 июня, дожди в регионе сохранятся, правда, интенсивность их значительно уменьшится. Вероятность осадков — 70 процентов. Стоит отметить, что на улице значительно потеплеет. Воздух прогреется до двадцати семи градусов, на побережье — до двадцати.

Что касается дальневосточной столицы, здесь в субботу возможен небольшой дождь. Его вероятность всего лишь 40 процентов. На улице тепло, до 21 градуса. В воскресенье ситуация полностью идентична субботней.

Екатерина Брязгунова