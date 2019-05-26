Сильный дождь омрачит настроение жителей Приморского края в начале предстоящей неделе, 27–28 мая, сообщает DEITA.RU. Об этом информируют местные синоптики.

Судя по прогнозу Gismeteo.ru, осадки начнутся днем в понедельник. Самый сильный удар стихии во Владивостоке придется на вечер 27 мая. Так, после захода солнца ожидается выпадение 23,2 миллиметра осадков. Ночью дождь немного стихнет, но все равно приятного мало. В дальневосточной столице выпадет 18 миллиметров осадков в виде дождя. Дождь прекратится только ближе к вечеру. Непогода будет сопровождаться сильным ветром, до 15–16 метров в секунду.

Что касается всей территории Приморского края, то дождь, местами сильный, в понедельник ожидается только на западе и юго-западе. В отдельных районах пройдут грозы. Ночь на вторник, 28 мая, также запомнится сильными дождями. Во вторник дождевой фронт медленно сместится, поэтому грозы пройдут уже на севере региона. Непогода, как и во Владивостоке, будет сопровождаться сильным ветром.

Екатерина Брязгунова