Погода не оставляет гражданам шанса оставить зонтики дома. Синоптики снова, почти в точности, повторяют прогноз, знакомый по последним дням, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Примпогоду.

Туман, особенно ночью и утром. Временами – осадки в виде дождя. То совсем слабого, то набирающего силу. Солнечные мгновения вероятны, но небо снова будет затягиваться облаками, ненадолго открываясь снова в какой-то момент.

Такая погода продержится ночью и днем. Только вот днем станет теплее: от четырех градусов температура взлетит аж до двадцати шести. Ветер порадует – он не будет сильным: не больше одиннадцати метров в секунду. Как правило, меньше: от шести.

Анастасия Туркова