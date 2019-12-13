Человек года: Ким Чен Ын в России

В преддверие Нового года редакция DEITA.RU продолжает вспоминать громкие события, которые произошли в стране в 2019 году. Одним из таких стал визит Человека года в Приморье.



Пожалуй, самая одиозная фигура, которая побывала в России в уходящем году, – лидер КНДР Ким Чен Ын. Надо отметить, что Приморье удостоилось чести впервые в истории России принять современного северокорейского лидера. Разумеется, его визиту были посвящены все новостные ленты как российских изданий, так и зарубежных.

Но обо всем по порядку. Бронепоезд Ким Чен Ына пересек границу КНДР и РФ ранним утром 24 апреля. Первой остановкой поезда, который помнит еще Сталина, стал не Владивосток, а Хасанский район. За несколько часов силовики перекрыли въезд в поселок всем, кто в нем не прописан.

Основная цель визита северокорейского лидера в Россию – встреча с президентом Владимиром Путиным. Политики провели за беседой несколько часов. Они обсуждали отношения с США и возможное объединение против Запада. Например, Ким Чен Ын просил Путина проинформировать американцев о позиции КНДР о недовольстве денуклеаризацией полуострова. Также речь шла о том, как наладить экономические и торговые связи между РФ и КНДР.

Но простым гражданам визит Ким Чен Ына запомнился не официальными разговорами. Людей больше всего волновала их повседневность. Так, за день до приезда северокорейского лидера во Владивосток в центре города срочно укладывали новый асфальт и даже мыли улицы с мылом. Так город не готовят даже к приезду Путина.

Не обошлось без обсуждения и то, на чем Ким Чен Ын передвигался. Бронепоезд времен 30-40-х годов прошлого века был подарком от самого Сталина. Многие пытались угадать, целиком ли он бронированный. Эксперты уверены, что нет: иначе состав весил бы неприлично много. Зато известно, что в поезде есть вагон для Кима, вагон для журналистов и пиарщиков, вагон для совещаний, ресторан и даже мастерская со швейными машинками.

Больше всего наших соотечественников поразил лимузин. Бронированный «Мерседес» приехал из Пхеньяна на поезде вместе с Ким Чен Ыном. Но главный секрет авто не в этом. Ходят слухи, что лидер КНДР не ходит по нужде на чужбине – чтобы не разбрасывать биологический материал. По одной из версий, туалет встроен прямо в заднее сидение лимузина.

Елена Миронова